Tennis, US Open. Sorteggiato il tabellone delle qualificazioni: il sanremese Gianluca Mager pesca il russo Rubin al primo turno

Il sanremese Gianluca Mager pronto ad essere protagonista alle qualificazioni degli US Open

Il tabellone delle qualificazioni degli US Open mettono subito di fronte al sanremese Gianluca Mager un avversario insidioso.

Nella giornata di martedì, il tennista matuziano allenato da Matteo Civarolo del Tennis Sanremo, sfiderà il russo Rubin. L'avversario è il numero 195 della classifica ATP ed un giocatore da non sottovalutare. Mager, in caso di passaggio del turno, sfiderà il vincente tra Garcia Lopez e quel Giustino che in passato è stato proprio al circolo sanremese allenato da Narciso.

Potrete seguire la sfida tra Mager e Rubin nella web cronaca su Rivierasport.it