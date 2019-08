Calcio. Coppa Italia Promozione: domenica scatta la nuova stagione con Taggia-Camporosso e Ventimiglia-Dianese&Golfo

La nuova stagione è alle porte e questa è l'ultima settimana prima del via ufficiale ad un'annata che si annuncia ricca di emozioni.

La tappa iniziale in Promozione è la Coppa Italia con la disputa di una prima giornata, quella del Gruppo A, che mette già di fronte tutte e quattro le compagini imperiesi impegnate nel campionato che scatterà domenica 15 settembre.

Doppio derby. Domenica sera alle ore 20.30 riflettori puntati sul 'Marzocchini' e sul 'Morel', dove Taggia e Ventimiglia ospiteranno Camporosso e Dianese&Golfo. I giallorossi di Siciliano vogliono partire con il piede giusto dopo l'ottima campagna acquisti (Miceli su tutti) realizzata, ma dovranno stare attenti all'entusiasmo rossoblu dell'ex Luci che ha disposizione una squadra che conosce molto bene.

Nella città di confine i granata di Luccisano partiranno con la voglia di convincere subito, dopo l'amarezza della retrocessione, con una squadra importante dove spiccano fra tutti Murabito, Ventre e Scappatura. Ma per iniziare con il piede giusto ci sarà da superare l'insidia chiamata Dianese&Golfo, un avversario che si è bene comportata in questo pre campionato: i ragazzi di Colavito sono una mina vagante con tanti giocatori importanti in organico come Di Lauro, Laera e Corio.

COPPA ITALIA PROMOZIONE - GRUPPO A -

Domenica 25 agosto, ore 20.30

Taggia-Camporosso

Ventimiglia-Dianese&Golfo