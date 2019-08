Calcio, Eccellenza. Imperia, Samuele Sassari pronto a regalare una grande stagione: "Siamo una squadra forte, vogliamo la Serie D"

L'Imperia è una delle candidate alla promozione diretta in Serie D. Ne sono consapevoli società, squadra e ambiente che proveranno a realizzare una stagione importante in Eccellenza.

"L'Ospedaletti? Partita difficile". Domenica la squadra di mister Alessandro Lupo debutterà ufficialmente nella nuova stagione, con la sfida in Coppa Italia sul campo dell'Ospedaletti. Tra i protagonisti di questa stagione c'è Samuele Sassari, esterno offensivo classe 1996, che non si fida degli orange: "Sarà una partita difficile, perchè l'Ospedaletti gioca un bel calcio. Noi faremo di tutto per portarla a casa facendoci trovare pronti. La Coppa ci servirà a mettere minuti nelle gambe, ma è ovvio che proveremo a vincere tutte le partite".

"Contento di essere all'Imperia". Sassari non vede l'ora di iniziare la nuova stagione con la maglia neroazzurra: "Sono contento di essere in questa società e indossare il neroazzurro. Le prime impressioni sono buone, la squadra è forte, siamo un bel gruppo e ci stiamo allenando bene".

"Vogliamo regalare ai tifosi la Serie D". A livello personale l'ex Alassio FC vuole regalarsi una stagione importante: "A livello personale mi impegnerò al massimo per fare il meglio possibile e aiutare l'Imperia a salire in Serie D. Lo farò per i tifosi, per la dirigenza e per la gente che ci seguirà tutte le domeniche allo stadio".