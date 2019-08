Calcio, Prima Categoria. Don Bosco Valle Intemelia, il Presidente Todaro fiducioso per la nuova stagione: "Voglio una squadra che si diverta quando gioca"

Il Don Bosco Valle Intemelia ha cominciato a lavorare agli ordini di mister Manuele Fiore, in vista della prossima stagione nel campionato di Prima Categoria.

Al primo giorno di allenamenti presente anche il Presidente Vincenzo Todaro, fiducioso per la nuova annata: ""Iniziamo questa stagione tranquilli e riposati - dichiara il presidente - sono contento di vedervi così in tanti. Ringrazio tutti coloro che anche quest'anno hanno continuato a scegliere il Don Bosco Vallecrosia Intemelia e do il benvenuto a tutti coloro che hanno deciso di intraprendere questa nuova avventura con noi.

Spero che questa squadra possa diventare un bel gruppo, sotto la guida di mister Fiore, che sopratutto si diverta quando gioca. Penso che tra giocatori e mister deve esserci sempre massimo rispetto e trasparenza. Solo così si potrà creare un gruppo unito e forte che potrà portare a casa qualche bella soddisfazione. Buon lavoro".