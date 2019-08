Calcio, Serie D. Sanremese, domani sera doppio test importante contro Taggia e Albenga: mister Ascoli vuole conferme importanti

La Sanremese scenderà in campo domani sera per il Torneo Città di Taggia 'Trofeo Unogas', un triangolare dove i biancoazzurri affronteranno il padroni di casa del Taggia e l'Albenga.

Doppio test importante. Il doppio test con partite di 45 minuti, servirà a mister Ascoli in vista del primo impegno in campionato, anche se per il debutto sul campo della Caronnese c'è ancora tempo due settimane. Il tecnico cerca conferme dalla coppia gol Colombi-Lo Bosco, ma farà girare tutta la rosa a disposizione. I matuziani scenderanno in campo alle ore 21.00 contro la perdente del primo match tra Taggia e Albenga e successivamente alle ore 22.00 con la vincente della prima partita.

Giovedì sarà tempo di presentazione a città e tifosi per la compagine biancoazzurra: appuntamento alle ore 12.00 presso la sala privata del Casinò di Sanremo.