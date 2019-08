Motori. La ventimigliese Matilde Stilo all'esordio nel campionato del mondo di motocross

La Ventimigliese Matilde Stilo, sedici anni ancora da compiere, ha esordito a due tappe del Campionato del Mondo motocross femminile nei di GP della Repubblica Ceca a Loket e Imola.

Ha potuto così testare il livello, riuscendo a qualificarsi a Loket dove le iscritte superavano le 40, mentre a Imola non c’è stato il problema qualifica visto che le partecipanti erano meno di 40. Bene il passo gara, ma con qualche errore d'esperienza. Un sogno realizzato grazie a tutti gli sponsor e in particolare a Made of (team di Alessandria), MOTOCLUB Gorlese e Omec.

A fine settembre la Stilo parteciperà all'ultima prova di campionato italiano, dove per ora è seconda nella categoria under 17 e sesta nell'assoluta femminile. Nel frattempo si sta già lavorando alla ricerca di aiuti per mettere in piedi la stagione 2020 durante la quale parteciperà a tutto il campionato Italiano e (in base al buget) a tutto il campionato del mondo femminile motocross.