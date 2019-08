Flavia Pennetta e Fabio Fognini saranno genitori per la seconda volta

Saranno genitori bis Fabio Fognini e Flavia Pennetta, con l'annuncio che arriva direttamente dai Social.

"In 4 sarà ancora più bello" hanno postato il campione armese e l'ex campionessa della racchetta.

Fognini sarà protagonista dal 26 agosto a New York per gli US Open, l'ultimo Grande Slam della stagione.