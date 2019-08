Tennis, Qualificazione US Open. Troppo Rubin per Mager: il sanremese eliminato in due set

Niente da fare a New York per il sanremese Gianluca Mager. La racchetta matuziana cede subito le armi nel primo turno delle qualificazioni degli US Open, l'ultimo Grande Slam della stagione.

Mager ha subìto la forza dell'americano Rubin, che sul cemento di casa è stato a suo agio regalandosi un prestazione ad alto livello. Il sanremese cede nel primo set sotto i colpi dello statunitense, andando sotto 0-4, poi 1-5 e chiudendo 2-6.

Nel secondo set stessa storia, Mager reagisce va sul 2-1 ma viene ripreso e superato da Rubin che chiude con il definitivo 3-6.