Calcio. Sanremese-Albenga-Taggia vale il 'Trofeo Unogas': test importante per le squadre di Ascoli, Solari e Siciliano

Spettacolo assicurato questa sera a partire dalle ore 20.00, quando al 'Marzocchini' si disputerà la settima edizione del Trofeo Città di Taggia 'Trofeo Unogas': in campo la quotata Sanremese (Serie D), l'ambiziosa Albenga (Eccellenza) e i padroni di casa del Taggia (Promozione).

A caccia di conferme. Ad aprire le danze sarà il Taggia che sfiderà l'Albenga (ore 20.00), un match molto interessante dove Siciliano e Solari proveranno le ultime soluzioni in vista della Coppa Italia di categoria di sabato con il Campomorone e domenica sera contro il Camporosso. La Sanremese entrerà in scena nel secondo match (ore 21.00) contro la perdente tra giallorossi e bianconeri. I matuziani nel terzo match (ore 22.00) giocheranno con la vincente del primo match. Una doppia sfida che servirà molto a mister Ascoli per ulteriori conferme e per far girare tutta la rosa a disposizione.

PROGRAMMA PARTITE

20.00: Taggia-Albenga

21.00: Sanremese-Perdente Gara A

22.00: Sanremese-Vincente Gara A

Regolamento. Taggia, Sanremese e Albenga si sfideranno in tre mini tempi da 45 minuti ciascuno, dove in caso di parità serviranno i calci di rigore. La vincente nel tempo regolamentare riceverà 3 punti, 0 chi sarà sconfitta. Capitolo rigori: 2 punti a vittoria e 1 punti alla compagine superata.

Di seguito tutti i convocati di Taggia, Sanremese e Albenga.

TAGGIA. Portieri: Pronesti, Gullo. Difensori: Fiuzzi, Minghinelli, Ravoncoli, Conrieri, El Kamli, Cavicchia. Centrocampisti: Tarantola, Gerbasi, La Greca, Russo, Gallo, D'Amico, Crespi, Ferrigno, Codeglia. Attaccanti: Miceli, Rovella, Cutellè, Gambacorta, Cuneo, Celotto, Travella

SANREMESE. Portieri: Caruso, Morelli. Difensori: Bregliano, Gagliardini, Manes, Pici, Maggi, Scarella, Cortese. Centrocampisti: Demontis, Taddei, Spinosa, Lukaxhiu, Buccino, Bellanca, Martini. Attaccanti: Colombi, Lo Bosco, Vitiello, Scalzi

ALBENGA. Portieri: Bambino, Scalvini. Difensori: Barchi, Gargiulo, Olivieri, Cocito, Patrucco. Centrocampisti: Figone, Anselmo, Grandoni, Dorno, Gerini, Calcagno, Simaha. Attaccanti: Di Salvatore, Calcagno, Di Nardo, Di Pietro, Metalla, Ruffo