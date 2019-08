Calcio, Serie C. Il Carpi di Riolfo pronto al debutto in campionato. L'ex Savona e Sanremese è fiducioso: "Stiamo lavorando bene"

Sale l'attesa per vedere il Carpi in campo nella prima giornata di campionato, che per gli emiliani scatterà domenica pomeriggio alle ore 15.00 nel derby interno contro il Cesena.

Un battesimo di fuoco per l'allenatore andorese Giancarlo Riolfo, che a calciocaprpinews.it è tornato sulla sfortunata eliminazione ai rigori sul campo del Cittadella in Tim Cup: "C'è rammarico per non essere riusciti a passare il turno, ma dobbiamo essere orgogliosi di quanto abbiamo dimostrato contro un avversario forte come il Cittadella".

L'ex allenatore di Savona e Sanremese traccia un primo bilancio: "Stiamo lavorando bene, dobbiamo affrontare un lungo percorso. Ho preso la squadra segnata dalla retrocessione, ma dopo i primi giorni i ragazzi hanno risposto con grande disponibilità".