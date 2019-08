Calcio. Taggia verso il triangolare con Sanremese e Albenga. Siciliano carica i suoi ragazzi: "Cercheremo di proporre il nostro gioco. Il Camporosso? Vincere aiuta a vincere"

Questa sera tra le mura amiche del 'Marzocchini' nel 'Trofeo Unogas' il Taggia farà le prove generali in vista del debutto di domenica sera sempre in casa contro il Camporosso, per la prima giornata della Coppa Italia Promozione.

A poche ore dalla sfida contro Sanremese e Albenga mister Simone Siciliano fa il punto della situazione in casa giallorossa: "Giocando contro squadre di categoria superiore mi aspetto di non sfigurare - sottolinea il mister - cercheremo di proporre il nostro calcio, mettendo minuti nelle gambe per domenica".

Il tecnico aspetta la prima sfida ufficiale: "Il Camporosso? Non vediamo l'ora di giocare, anche se sappiamo che sarà una partita tosta. Luci sa far giocare bene le sue squadre, ma proveremo a fare i tre punti perché vincere aiuta a vincere: la nostra mentalità deve essere questa".