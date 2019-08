Calcio. Ventimiglia, buona sgambata contro la Sanremese Juniores: tante reti e buone indicazioni in vista della Dianese&Golfo

AMICHEVOLE

VENTIMIGLIA-SANREMESE JUNIORES 8-0

Reti: 9'Scappatura, 11' 60'Salzone, 31' 53'Ventre, 45' 87'D. Rea, 65' A. Rea (V)

Ventimiglia: Scognamiglio; Ierace, A. Sammartano, Musumarra, Serra; L. Sammartano, Leggio; Salzone, Ventre, Scappatura; Murabito. Allenatore: Luccisano

Buona sgambata del Ventimiglia che supera in larga misura la Sanremese Juniores allenata da quest'anno da Marco Prunecchi.

Nel primo tempo granata in rete con Scappatura, Salzone, Ventre e Danilo Rea. Nella ripresa, con la squadra rivoluzionata, i frontalieri segnano ancora con Ventre, Salzone, Alfonso Rea e Danilo Rea.

Un buon test in vista della prima sfida ufficiale della stagione che per i granata sarà domenica sera al 'Morel' contro la Dianese&Golfo, match valido per la prima giornata della Coppa Italia Promozione.