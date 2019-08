Ciclismo. Il bordigotto Oliviero Troia protagonista alla Vuelta 2019

Sabato scatterà l'edizione numero 74 della Vuelta, l'ambita corsa ciclistica in Spagna a tappe, dove sarà presente anche il campione di Bordighera Oliviero Troia.

Il bordigotto parteciperà alla competizione in terra spagnola per ben figurare e aiutare la sua squadra ad ottenere un risultato importante. Oliviero Troia corre con la UAE Team Emirates e per problemi fisici ha dovuto saltare il Tour de France.

Un'occasione importante per il campione di Bordighera che dal 24 agosto al 15 settembre cercherà di essere protagonista e portare alto il nome della città delle palme e della nostra provincia in Spagna.