Pallanuoto. Rari Nantes Imperia, torna la Waterpolo Summer Cup

Da lunedì 26 agosto a venerdì 30 agosto torna il Waterpolo Summer Camp: stage intensivo di pallanuoto per ragazze e ragazzi dagli 8 ai 16 anni. Gli allenamenti si terranno presso la piscina GV Sport di San Bartolomeo al mare, in Via Martiri della Libertà 33.

Sarà un camp aperto a tutti: ognuno potrà seguire un percorso specifico, secondo le proprie caratteristiche. Si partirà dal livello 1 dei Principianti, passando per il Livello 2 dei Praticanti fino all'ultimo per i Specializzanti. Ogni giorno, gli atleti seguiranno ben 6 ore di preparazione sulla pallanuoto con allenatori esperti e qualificati FIN.

A bordo vasca saranno presenti i tecnici della Rari Nantes Imperia e campionissimi della pallanuoto.

Per conoscere tutti i dettagli, invia una mail a: waterpolostagesanbartgv@gmail.com

oppure chiama al 3921787304