Tennis. Classifica ATP: a pochi giorni dagli US Open Fabio Fognini esce dalla Top Ten

A pochi giorni dagli US Open, l'ultimo Grande Slam della stagione, arriva una notizia non felice per Fabio Fognini.

Il tennista armese è tornato alla posizione numero 11 della Classifica ATP, uscendo dalla Top Ten. Fognini è stato scavalcato dallo spagnolo Bautista che grazie ai suoi 2.575 punti si è messo davanti al tennista armese di soli 65 punti.

Il sanremese Gianluca Mager avanza alla posizione numero 142 della classifica guadagnando rispetto alla settimana precedente due piazze con 381 punti in bottino.