Calcio. La Dianese&Golfo scalda i motori in vista della Coppa Italia Promozione: è test con l'Alassio FC (ore 20.30)

La Dianese&Golfo scalda i motori in vista dell'inizio ufficiale della stagione, che per i giallorossoblu scatterà domenica sera sul campo del Ventimiglia per la prima giornata della Coppa Italia Promozione.

Il tecnico Colavito cercherà ulteriori conferme dalla sua squadra che ha realizzato prestazioni importanti contro Ospedaletti e Pietra Ligure nei due test precedenti. Al 'Marengo' (ore 20.30) arriva l'Alassio FC di mister Cattardico, la terza compagine di Eccellenza.

L'ex allenatore dell'Imperia farà girare la sua rosa ma l'idea di gioco è ben precisa. Miraglia è il portiere; la linea difensiva è composta da Lufi, Laera, Di Lauro e Falzone; a centrocampo Garibbo e Corio; Mrahi, Martini e Gashi a sostegno di Tselepis in attacco.

Potrete seguire la sfida tra Dianese&Golfo e Alassio FC nel Live Score su Rivierasport.it e Svsport.it