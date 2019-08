Calcio, Serie D. Sanremese 2019/2020 Day al Casinò: alle 12.00 la presentazione ufficiale della Prima Squadra

La Sanremese 2019/2020 sarà presentata ufficialmente nella tarda mattinata di oggi (inizio previsto alle ore 12.00) al Casinò di Sanremo.

Il classico eventi che darà l'opportunità ai tifosi di vedere uno per uno tutti i prossimi protagonisti della nuova stagione biancoazzurra nel campionato di Serie D, che scatterà domenica 1 settembre con la trasferta sul campo della Caronnese.

Squadra e società ambiziosa. Una squadra quella matuziana ben costruita da una società ambiziosa e un Direttore Generale, Pino Fava, che ha realizzato colpi importanti in tutti i reparti. Sono arrivati giocatori di spicco come il portiere classe 1999 Caruso (ex Albissola e Lavagnese), i difensori Gagliardini (Atletico Roma) e Manes (Latina), i centrocampisti Demontis, Likaxhiu (entrambi dal Lanusei) e Fenati (Real Forte Querceta), oltre agli attaccanti Colombi (Rezzato) e Vitiello (Borgosesia). Con le conferme dei vari Morelli, Bregliano, capitan Taddei, Spinosa, Scalzi, Lo Bosco e qualche giovane interessante (Maggi, Bellanca, Martini, Cortese e Scarella su tutti) si è andata a formare una rosa competitiva.

Torneo Internazionale Carlin's Boys. La giornata di oggi sarà dedicata anche alla presentazione dell'edizione numero 61 del Torneo Internazionale Carlin's Boys, la classica competizione giovanile che si disputerà dal 28 al 31 agosto al 'Comunale' di Sanremo.

Saranno 11 le squadre protagoniste, una in più della scorsa edizione, con al turno preliminare ammesse in due gironi da tre squadre sei formazioni. Savona, Ventimiglia e gli algerini dello Skikda nel Gruppo A. Sanremese, Imperia e i francesi del Beaulieu nel Gruppo B. Entreranno poi in scena il detentore Empoli, Parma, Livorno, Monaco e Genoa.

Potrete seguire la LIVE della presentazione su Rivierasport.it