Calcio, Serie D. Sanremese, il Direttore Generale Pino Fava è fiducioso: "Soddisfatti della campagna acquisti e non ci nascondiamo" (VIDEO)

In casa Sanremese c'è grande fiducia per l'inizio della nuova stagione che scatterà per i biancoazzurri domenica 1 settembre sul campo della Caronnese.

Nel giorno della presentazione della compagine matuziana, ai microfoni del nostro Christian Flammia, è il Direttore Generale Pino Fava ad esternare tutta la sua fiducia per la nuova annata

Presentazione Sanremese 2019/2020: il Direttore Generale Pino Fava

"Siamo fiduciosi per la nuova stagione, abbiamo realizzato un'ottima campagna acquisti: ora sarà il campo a parlare ma non ci nascondiamo".