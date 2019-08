Tennis, US Open. Fabio Fognini testa di serie numero 11 con un obiettivo: tornare nella Top Ten

Sarà protagonista sul cemento di New York per l'ultimo Grande Slam della stagione con un chiaro obiettivo.

Fabio Fognini è pronto a tornare in campo dopo la notizia che diventerà padre per la seconda volta. La racchetta armese, in questi US Open, sarà carica con il chiaro obiettivo di tornare nell'immediato in quella Top Ten sfuggita di mano questa settimana per il sorpasso dello stagnolo Bautista.

Sul cemento americano Fognini sarà la testa di serie numero 11 e solo il sorteggio determinerà se sarà inserito nella parte alta, con rischio Djokovic o bassa (attenzione a Nadal) del tabellone principale: si parte lunedì 26 agosto.

US OPEN 2019: LE TESTE DI SERIE

1 Djokovic (SER)

2 Nadal (SPA)

3 Federer (SVI)

4 Thiem (AUT)

5 Medvedev (RUS)

6 A. Zverev (GER)

7 Nishikori (GIA)

8 Tsitsipas (GRE)

9 Khachanov (RUS)

10 Bautista (SPA)

11 Fognini (ITA)

12 Coric (CRO)

13 Monfils (FRA)

14 Isner (USA)

15 Goffin (BEL)

16 Anderson (SAF)

17 Basilashvili (GEO)

18 Auger-Aliassime (CAN)

19 Pella (ARG)

20 Schwartzman (ARG)

21 Raonic (CAN)

22 Cilic (CRO)

23 Wawrinka (SVI)

24 Berrettini (ITA)

25 Pouille (FRA)

26 Fritz (USA)

27 Lajovic (SER)

28 Kyrgios (AUS)

29 Paire (FRA)

30 Edmund (GBR)

31 Garin (CIL)

32 Verdasco (SPA)