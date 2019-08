Calcio, Coppa Italia Eccellenza. I risultati degli anticipi: Albenga da urlo, Sestri Levante di rimonta

Sono terminati i primi tre anticipi della giornata numero uno della Coppa Italia Eccellenza.

Nel Gruppo B un'Albenga cinica e già in palla ottiene un 2-0 importante tra le mura amiche contro il Campomorone Sant'Olcese, dove decidono le reti di Metalla e Figone.

Passiamo al Gruppo C dove va in bianco la Genova Calcio che non riesce a superare l'Angelo Baiardo. Al 'Ferrando' è 0-0,ma pesa l'errore dal dischetto nella ripresa dell'ex Imperia Sanci.

Nel Gruppo D il Sestri Levante inizia con il botto e si regala la rimonta contro il Rapallo/Rivarolese che era andato avanti con Bertuccelli. Il tris dei corsari fa partire i rossoblu con il piede giusto.