Calcio, Coppa Italia Eccellenza. Ospedaletti, l'attesa è finita: è sfida all'Imperia

L’attesa è terminata e ora il cuore orange dovrà battere più forte che mai. Domani prenderà il via ufficialmente la stagione 2019/2020 dell’Ospedaletti, la prima storica nel campionato di Eccellenza.

Al campo “Ciccio Ozenda” arriverà l’Imperia di mister Alessandro Lupo per la prima gara del girone di Coppa Italia. Gli orange bagneranno così l’esordio in Coppa contro una delle big del prossimo campionato di Eccellenza e, per questo, chiamano a raccolta i tifosi e gli appassionati della zona.

L’Ospedaletti sta per scrivere una pagina importante della sua lunga e gloriosa storia nel calcio regionale e ha bisogno dei suoi tifosi. Fischio d’inizio alle 18.

Biglietto unico a 10 euro (8 euro ridotto per dai 12 anni compiuti ai 18 da compiere, donne, over 65, forze dell’ordine, genitori, nonni e fratelli dei tesserati del settore giovanile).