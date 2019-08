Calcio, Coppa Italia Promozione. Camporosso pronto al debutto sul campo del Taggia. Luci: "Affrontiamo una delle candidate alla vittoria finale. Questa partita ci darà spunti importanti"

Il Camporosso è pronto al debutto ufficiale nella nuova stagione, esordio che avverrà domani sera (20.30) sul campo del Taggia per il primo match della Coppa Italia Promozione.

Alla vigilia fiducioso è mister Carmelo Luci che torna da avversario al 'Marzocchini' per la prima volta: "Utilizzeremo la coppa per dare spazio a tutti i ragazzi della nostra rosa, non puntiamo a vincere questa competizione. Il Taggia? La vedo candidata numero uno a vincere questo campionato insieme a Sestrese, Ventimiglia e la sorpresa Serrà Riccò.

Sarà' una partita che ci darà determinati spunti in vista del campionato e tutto quello che verrà fuori, sia positivo che negativo, lo valuteremo".