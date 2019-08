Motori. Buone prove in vista delle gare del Manx GP, per Francesco Curinga

Come lo scorso anno, le variabili condizioni meteo dell’Isola di Man hanno costretto più volte il rinvio o l’annullamento delle prove poi, finalmente, venerdì 23 agosto si è riusciti a portare a termine i turni delle varie categorie.

Il pilota del Bemar Racing Team Francesco Curinga è sceso in pista prima con la Paton, mantenendo a lungo la prima posizione, fino a quando un problema al serbatoio lo ha costretto a rallentare, dovendosi accontentare della terza posizione, alle spalle di Butler e Farrel. Avrà modo di riprovarci nei due giri serali.

A metà del pomeriggio è la volta della Honda della Bianco Moto, con la quale il badalucchese è riuscito a conquistare la settima posizione, dietro a Hind, Tweed, Harrison, McConnachy, Butler e Farrel.

Nel turno serale della Lightewight Curinga, alla guida della Paton, ha spiccato un ottimo tempo, piazzandosi in seconda posizione.

Sentiamo quanto ha comunicato tramite il web: “ Prove con la Paton Concluse. Sono sempre stato primo, ma ho terminato la sessione terzo per un problema ad serbatoio, che mi ha costretto a mollare dall’ultimo intertempo sino all’arrivo e a non effettuare il secondo giro. Peccato, mi stavo divertendo! Nel pomeriggio sono riuscito a portare a termine le prove con la Honda in settima posizione, mentre nel turno ho guadagnato la seconda posizione in sella alla Paton. Grazia ancora a chi mi sostiene: Bemar Racing Team, Bianco Moto, Honda, HRC, Buscafer, Gastaldi Rudi Impresa Edile, Fortec, Vernicenter e CRS”.

Lunedì 26 agosto avranno luogo le gare delle varie classi, che vedranno Francesco Curinga impegnato nello Junior GP con la Honda della Bianco Moto, sulla distanza di quattro giri dell’insidioso percorso lungo oltre sessanta chilometri.