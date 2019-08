Tennis. US Open: Fabio Fognini comincia la sua avventura contro il temibile Opelka

Il primo turno del tabellone principale degli US Open mette di fronte a Fabio Fognini un avversario temibile.

Stiamo parlando dell'americano Opelka, avversario forte fisicamente e salito fino alla posizione numero 42 della classifica ATP. Un match da non sottovalutare per l'armese che ha come obiettivo nell'ultimo Grande Slam della stagione di riprendersi ild ecimo posto e rientrare nella Top Ten mondiale.

Quello tra Fognini e Opelka a New York, che si disputerà nel tardo pomeriggio italiano di lunedì, sarà il primo match in carriera tra i due tennisti.