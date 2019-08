Volley. Scatta la stagione del Caramagna: ecco tutti gli allenatori

Si scaldano i motori in casa Caramagna per lanciare una stagione 2019/2020 che si preannuncia ricca di sfide.

Sono intanto aumentate le categorie che il Caramagna offre ai giovani atleti che percorrono o vogliono iniziare a percorrere il percorso pallavolistico. Nelle formazioni under 14 e under 13 femminili la coppia di coach Gianluca e Elisa sta già seguendo il gruppo che dovrà affrontare un importante campionato provinciale.

Nella compagine under 14 maschile, il gruppo, che sta portando avanti una importante joinventure con altre società sportive sarà seguito da Stefano. Lara ha invece avuto la designazione per il gruppo di under 12 misto maschile e femminile. Pronto a partire anche uno scoppiettante under 10 seguito da coach Stefano. Infine il gruppo S3 White che comprende i più piccoli che vogliono iniziare l'avventura pallavolistica sarà seguito dalle brillanti Vivi' e Irene coadiuvate da Elisa e Lara.

A tutti i tecnici vanno gli auguri di buon lavoro del presidente Padre Saverio e del Direttore Sportivo Gianni.