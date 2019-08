Gare e non solo a Castellaro Golf Club, un mese d'agosto gremito di eventi (foto)

Anche durante il mese di Agosto si sono susseguite numerose competizioni presso il panoramico Circolo di Castellaro.

Il mese di gare è iniziato domenica 4 con la CI.TI.Elle. Challenge Tour 2019, stableford individuale su 18 buche. Al termine della gara hanno primeggiato nella classifica netta Giuseppe Onesti, Johannes Moojiman e Tommaso Sana, premio lordo a Matteo Burlo.

Sabato 10 si è disputato il VII Trofeo Giuliani Investigazioni , classica stableford a due categorie; oltre i premi di gara appannaggio di Matteo Burlo, Angelica Riccardi e Rudolf Mazzoli; lo Sponsor ha voluto omaggiare tutti partecipanti con gadget golfistici recanti il logo dell'omonima agenzia. Molto gradite inoltre, le confezioni di vino distribuite ad estrazione tra i presenti.

Domenica 18, Trofeo Arval Argneti Valenza, gara a coppie che ha visto sul podio Roberto Castelli con Rudolf Mazzoli, Alfredo Cavuto con Francisco Bolano e Massimo Brandaglia con Marco Sandri.

Domenica 25 agosto Jolly Sport Cup. Hicham Kaaloui, Roberto Mercadante e Roberto Clerici i fortunati vincitori delle rispettive categorie premiati con abbigliamento tecnico ed attrezzatura da golf, commercializzato dal noto negozio di Torino.

I prossimi eventi agonistici Jolly Sport, previsti per giovedì 29 e domenica 1 settembre, saranno gare su 9 buche con formula stableford categoria unica.

Venerdì 30 Agosto dalle ore 15.00 demo day in campo pratica per testare tutte le novità in fatto di attrezzatura messe a disposizione da Katana Golf Europe.