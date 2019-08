Calcio, Coppa Italia Eccellenza. Nella 1a giornata spiccano Ospedaletti-Imperia e Pietra Ligure-Alassio FC: in palio i primi punti stagionali

La Coppa Italia Eccellenza completa nella giornata di oggi, tra le 17.00, 18.00 e le 20.30, la prima giornata della fase a gironi.

Negli anticipi di ieri inizio importante per Albenga, Sestri Levante e Rivasamba che hanno superato Campomorone Sant'Olcese, Rapallo/Rivarolese e Athletic Club Liberi. Pareggio senza reti tra Genova Calcio e Angelo Baiardo. Analizziamo i match di tutti i raggruppamenti che potrete seguire nel Live Score su Rivierasport.it e Svsport.it

GRUPPO A. Le sfide più interessanti di giornata arrivano da questo raggruppamento. Incroci subito tutti da seguire quelli nel doppio derby tra Ospedaletti-Imperia ('Ozenda', ore 18.00) e Pietra Ligure-Alassio FC (ore 20.30), dopo le buone indicazioni estive.

GRUPPO B. Apre la giornata di coppa il Finale che al 'Borel' (ore 17.00) ospita la Cairese. Una sfida molto interessante per capire chi resterà tra giallorossi e gialloblu in scia all'Albenga vittoriosa per 2-0 sul Campomorone Sant'Olcese.

GRUPPO C. L'anticipo di ieri tra Genova Calcio e Angelo Baiardo per 0-0 tiene in corsa le due formazioni per la qualificazione, ma una tra Molassana e Busalla può scattare davanti: calcio d'inizio ore 18.00.

GRUPPO D. Come già anticipato subito vittoria negli anticipi di ieri per Sestri Levante e Rivasamba. I corsari superano 3-1 in rimonta il Rapallo/Rivasamba, mentre gli arancioblu realizzano un 2-0 in trasferta sul campo dell'Athletic Club Liberi.