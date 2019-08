Calcio, Coppa Italia Eccellenza. Ospedaletti, grande attesa per la sfida all'Imperia. Caverzan: "C'è voglia di giocare le partite che contano"

Al 'Ciccio Ozenda' di Ospedaletti è tutto pronto per l’esordio ufficiale degli orange nella stagione 2019/2020, la prima storica in Eccellenza.

Per il match di domani contro l’Imperia, valido per il primo turno di Coppa Italia, mister Andrea Caverzan avrà tutti a disposizione fatta eccezione per Roberto Fici (infortunato) e per Roberto Cianci, alle prese con alcune lungaggini burocratiche per il tesseramento.

"Lavoriamo con entusiasmo e con la voglia di iniziare con le partite che contano, che hanno i tre punti in palio – dichiara mister Caverzan alla vigilia del match con l’Imperia – c’è grande serenità, i ragazzi si stanno allenando bene e per me sarà un problema fare la formazione perché si sono allenati tutti al meglio e ho molte alternative".

Appuntamento alle 18 al campo 'Ozenda' di Ospedaletti. Biglietto unico 10 euro (8 euro ridotto per ragazzi dai 12 anni compiuti ai 18 anni da compiere, donne, over 65, forze dell’ordine, genitori, nonni e fratelli dei tesserati del settore giovanile).