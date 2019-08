Calcio, Coppa Italia Eccellenza. Ospedaletti da urlo, doppio Espinal e un'autorete stendono l'Imperia

COPPA ITALIA ECCELLENZA - GRUPPO A -

OSPEDALETTI-IMPERIA 3-2

Reti: 29'Sassari (I) 55' 57'Espinal (O) 83'aut. Giglio, 90'Capra (I)

Ospedaletti (3-4-3): Ventrice; Alberti (46'F.Sturaro), E. Ambesi, An. Negro; Al. Negro, Allegro (77'Aretuso), Schillaci (75'Cassini), Mamone; Allaria (63'Galiera), Espinal, Foti (67'Latella). A disposizione (Frenna, Salata, Facente, Cambiaso, Alasia). Allenatore: Caverzan

Imperia (4-3-3): Trucco; Fazio, Guarco, Virga, Risso (53'Carletti); Giglio, Sancinito, Martelli; Minasso (53'Salmaso), Capra, Sassari (70'Boggian). A disposizione (Cacciò, Ambrosini, Nastasi, Correale, Pinna, Pellegrino, Pallini, Manitto). Allenatore: Lupo

Arbitro: Rosso di Albenga (Lazzaro - Colella di Imperia)

Note: ammoniti Galiera, Ventrice (O), Virga, Sancinito e Boggian (I) per gioco scorretto

Chi ben comincia è a metà dell'opera dice un vecchio proverbio popolare. L'Ospedaletti di mister Caverzan comincia questa sua stagione nel migliore dei modi superando con un rocambolesco 3-2 in casa l'Imperia.

Apre Sassari. Difesa a 3 per l'ex allenatore del Finale che ha un feeling particolare in coppa, mentre Lupo risponde con il suo 4-3-3 di fabbrica e un tridente leggero. Un equilibrato primo tempo vede i neroazzurri avanti grazie al primo sigillo di Sassari (29').

Super Espinal. Nella ripresa si scatena Espinal con una doppietta in due minuti (tra il 55' e il 57') e arriva al sfortunata autorete di Giglio (83'). Nel finale nulla serve al super rete di Capra (90').

IL RACCONTO DEL MATCH

2° TEMPO

95' E' finita: l'Ospedaletti supera l'Imperia per 3-2 dopo un match ricco di emozioni

90' GOOOOOOOOL! Super rete di Capra che dribbla tutta la difesa orange e deposita in rete: 3-2!

83' GOOOOOOOL! L'Ospedaletti triplica sull'Imperia grazie alla sfortunata autorete di Giglio che batte Trucco: 3-1!

78' L'Imperia ci prova ma senza fortuna. Boggian si prende il giallo

70' Lupo si gioca la carta Boggian per riprendere la partita: fuori Sassari

68' Imperia nervosa, sul taccuino dell'arbitro anche Sancinito, Così come Ventrice che viene ammonito per perdita di tempo

65' Subito giallo per Galiera, primo ammonito per l'Ospedaletti

63' Debutto in maglia orange per Galiera che prende il posto di Allaria

57' GOOOOOOOL! Uno-due micidiale di Espinal che ribalta l'Imperia e porta avanti l'Ospedaletti superando Trucco: 2-1!

55' GOOOOOOOL! Pareggio dell'Ospedaletti grazie al grande colpo di testa di Espinal: 1-1!

53' Doppio cambio nell'Imperia: Lupo fa uscire Risso e Minasso, al loro posto Carletti e Salmaso

46' Inizia il secondo tempo. Nell'Ospedaletti non rientra in campo Alberti, al suo posto Fabio Sturaro. Caverzan arretra Alessio Negro nei tre di difesa e inserisca sull'esterno il neo entrato per dare più qualità.

1° TEMPO

45' Termina un primo tempo equilibrato, ma che ha visto un'Imperia cinica sfruttare l'occasione avuta: decide la rete di Sassari.

43' Il primo ammonito del match è il neroazzurro Virga

29' GOOOOOOOL! Sassari firma la prima rete ufficiale dell'Imperia in questa stagione approfittando di uno svarione della difesa di casa: 0-1!

15' Le squadre si stanno studiando, regge un buon equilibrio

1' Inizia la stagione di Ospedaletti e Imperia

Le formazioni. Caverzan debutta sulla panchina orange con il 3-4-3 e sceglie dal primo minuto Alberti, Mamone e Espinal in difesa e attacco. In porta va Ventrice. Lupo, in casa Imperia, sfodera il suo 4-3-3, lascia Ambrosini in panchina e piazza in difesa Fazio a destra con Virga in mezzo. Davanti tridente morbido con Minasso, Capra e Sassari.

GRUPPO A - CLASSIFICA -

3 Ospedaletti

0 Imperia

0 Pietra Ligure

0 Alassio FC