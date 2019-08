Calcio, Coppa Italia Promozione. Camporosso, colpo in casa Taggia: Cascina firma il blitz rossoblu

COPPA ITALIA PROMOZIONE - GRUPPO A -

TAGGIA-CAMPOROSSO 2-3

Reti: 43'Zito (C) 45'Gallo (T) 60'Travella (T) 67'Pesco (C) 80'Cascina (C)

Taggia (4-3-3): Pronesti; El Kamli, Minghinelli, Fiuzzi, La Greca; Gallo, Tarantola, Ravoncoli; Gallo, Gambacorta, Miceli. (Gullo, Cavicchia, Russo, Conrieri, Ferrigno, Cutellè, Celotto, Gerbasi). Allenatore: Siciliano

Camporosso (4-3-3): Farsoni; Pesco, Messineo, Truisi, Crisafulli; M. Luci, Orlando, Grifo; Iezzi, Zito, Crudo. (Aghemo, Brambilla, Rotolo, Lentini, T. Giunta, Trevisan, Cascina, D. Giunta, Calcopietro). Allenatore: Luci

Arbitro: Ghiso di Savona (Angelov di Savona - Mel di Albenga)