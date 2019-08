Calcio, Coppa Italia Promozione. Ventimiglia-Dianese&Golfo: che sfida tra i bomber Murabito e Tselepis

Questa sera alle ore 20.30 al 'Morel' scenderanno in campo Ventimiglia e Dianese&Golfo per la prima giornata della Coppa Italia Promozione.

Le squadre di Luccisano e Colavito vanno a caccia di un risultato importante che darebbe molto morale in vista dei prossimi impegni. Ma quella di stasera sarà anche la super sfida tra due attaccanti da urlo.

Murabito vs Tselepis. Stiamo parlando del granata Davide Murabito e del giallorossoblu Anastasios Tselepis, due veri top player della categoria. Il curriculum del primo parla da solo con oltre 150 reti in carriera, mentre il secondo arriva dalla Serie C greca e nelle amichevoli è sempre andato a segno: una grande sfida.