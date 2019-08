Calcio. Virtus Sanremo, programmate le amichevoli pre-campionato: che fascino le sfide a Camporosso e Garessio

La Virtus Sanremo di mister Moroni dopo una preparazione importante è pronta a scendere in campo per i primi test amichevoli, in vista della prossima stagione in Seconda Categoria.

I biancoazzurri scenderanno in campo giovedì 29 agosto quando sfideranno il Camporosso di Luci, già rodato e impegnato nelle prime partite ufficiali della stagione e che milita in Promozione. Domenica 1 settembre probante l'amichevole sul campo del Garessio, compagine di prima Categoria.

Da definire nelle prossime settimane l'amichevole contro i francesi del Rapid Mentone.

VIRTUS SANREMO: PROGRAMMA AMICHEVOLI

Giovedì 29 agosto: Virtus Sanremo-Camporosso

Domenica 1 settembre: Garessio-Virtus Sanremo

Da definire il test contro il Rapid Mentone