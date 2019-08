Tennis: Federica Gardella e Antonio Campo si aggiudicano il Torneo 'open' Città di Sanremo.

Per il secondo anno consecutivo, hanno iscritto il proprio nome e cognome nell'Albo d'oro del Torneo "open" Città di Sanremo, sabato 24 agosto, Federica Gardella e Antonio Campo (entrambi teste di serie n°1) al termine delle partite iniziate il 13 agosto sui campi del Tennis Sanremo di corso Matuzia con la partecipazione di 34 "racchette" femminili e 96 maschili (considerando i tabelloni intermedi singolari di 3a e 4a categoria), seguiti dal G.A. Guido Bonfiglio.



La giovane universitaria Gardella (class.2.4) ha prevalso in finale in due set con il punteggio 6-2 6-4 sulla quindicenne Chiara Fornasieri di pari classifica e dello stesso Circolo, il TC Sporting Torino; in semifinale hanno "ceduto" il passo Martina Peretti (class. 2.7) e Camilla Gennaro (2.5). Un numeroso pubblico di appassionati ha seguito la finale "combattuta" tra Antonio Campo (class.2.2) del T.C.Palermo e Davide della Tommasina (2.2) giocatore in serie A con il TC Sassuolo. Al termine di ripetuti scambi il successo è andato al siciliano con il punteggio 6-47-5.



La cerimonia di premiazione dei protagonisti è stata curata dal Presidente Riccardo Civarolo con il vice Settimio. Ottimo, come al solito il lavoro di manutenzione dei campi da parte del tecnico Massimo. Al buon esito del torneo si è brindato nel corso di un gustoso rinfresco.



(foto réportage di Eduardo Raneri).