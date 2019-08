Calcio, Coppa Italia Eccellenza. Imperia, Alessandro Lupo amareggiato dopo lo stop con l'Ospedaletti: "Dovevamo essere più cattivi nel cercare il raddoppio, ma non sono preoccupato"

L'Imperia non inizia nei migliori dei modi la propria stagione venendo sconfitta sul campo dell'Ospedaletti per 3-2, nella prima partita di Coppa Italia Eccellenza dove non sono bastate le reti di Sassari e Capra.

"Dovevamo chiuderla". In casa neroazzurra commenta la prima sconfitta ufficiale mister Alessandro Lupo, rammaricato per lo scivolone: "Dopo un primo tempo fatto benino, anche se dovevamo essere più cattivi nel cercare il secondo gol, abbiamo fatto una seconda parte molto brutta in tutti i sensi".

"C'è tanto da lavorare". Il tecnico indica la strada da prendere ai suoi giocatori: "Non è un passo indietro - sottolinea il mister - perché purtroppo di partite amichevoli in questo periodo non ne abbiamo fatte molte e non sono preoccupato. Siamo consapevoli che c'è tanto da lavorare, ho giocatori che devono entrare in condizione".

"Potevamo fare meglio". Lupo guarda avanti: "E' da settimane che lavoriamo su certi concetti e curiamo molto la parte fisica - evidenza Lupo - ora devo capire se ieri è stato un problema fisico o mentale: di certo si poteva fare meglio".

E domenica al 'Ciccione' c'è il Pietra Ligure di Pisano che ha realizzato un roboante 5-3 contro l'Alassio FC, un match da dentro o fuori per i neroazzurri in chiave qualificazione.