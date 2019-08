Calcio, Coppa Italia Promozione. Camporosso, che colpo in casa Taggia. Ma mister Carmelo Luci frena: "Contenti del risultato, per noi non cambia nulla"

Grande colpo esterno del Camporosso, che alla prima della Coppa Italia Promozione sbanca il campo del Taggia. Un 2-3 figlio delle reti di Zito (sempre più decisivo), Pesco (ex di turno) e Cascina (decisivo dalla panchina).

"Nessuna illusione". Nonostante questo roboante successo mister Carmelo Luci non vuole farsi illusioni: "Ci prendiamo questo risultato, ma non cambia nulla - afferma il tecnico rossoblu - abbiamo incontrato una squadra molto forte che ha tenuto il pallino del gioco sempre in mano. Noi siamo riusciti ad utilizzare al meglio le nostre armi, realizzando un'ottima partita".

"Il campionato sarà diverso". Luci tiene sulla corda i suoi ragazzi: "Il campionato sarà diverso - sottolinea il mister - e quindi non facciamoci illusioni strane. Voglio fare i complimenti ai ragazzi che hanno disputato un'ottima partita con grande impegno: questo è un punto di partenza".

"Un elogio ai nostri giovani". L'allenatore regala un elogio particolare ai suoi giovani: "Un elogio particolare va ai nostri giovani che hanno fatto qualcosa di importante come Crudo, Brambilla, Rotolo e Luci. Il mio consiglio è quello di lavorare sempre bene - evidenza Luci - perchè può essere un anno importante per loro".