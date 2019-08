Calcio, Coppa Italia Promozione. Taggia, tutto il rammarico di mister Siciliano per lo scivolone con il Camporosso: "Volevamo iniziare in maniera diversa"

Il Taggia debutta nella nuova stagione con una rocambolesca sconfitta interna che bagna in maniera negativa il debutto dei giallorossi nella Coppa Italia Promozione. Il Camporosso dell'ex Luci passa per 3-2, grazie ad una prestazione maiuscola e da squadra vera, risolta dalle reti di Zito, Pesco (altro ex di turno) e la perla di Cascina.

"Volevamo partire in maniera diversa". In casa giallorossa mister Simone Siciliano è rammaricato: "Volevamo iniziare sicuramente in maniera diversa - ha dichiarato il tecnico - e se penso che abbiamo preso un tiro in porta e tre goal. C'è qualcosa che non è andato come volevamo.

Questa sconfitta ci farà, impareremo e lavoreremo sulle disattenzioni difensive, ma non di reparto di tutta la squadra".