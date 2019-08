Calcio, Seconda Categoria. Scatta la stagione dell'Atletico Argentina. Maiano pronto per l'avventura rossonera: "Da questo gruppo mi aspetto grande voglia e dedizione. Virtus Sanremo e Oneglia? Tutte partono per vincere"

L'Atletico Argentina è pronto una stagione da protagonista nel prossimo campionato di Seconda Categoria. Nella tarda serata di oggi allo stadio 'Scalvi' la compagine rossonera si radunerà per svolgere il primo allenamento agli ordini di mister Christian Maiano, l'ex tecnico del Taggia pronto per questa nuova avventura.

"Dalla squadra mi aspetto grande voglia e dedizione". A poche ore dal primo allenamento a Rivierasport.it il tecnico analizza le sue sensazioni: "Mi aspetto di poter lavorare per cercare di costruire e far prendere forma a un progetto duraturo. Da questo gruppo mi aspetto grande voglia e dedizione, possono fare molto bene".

"Il campionato? Tutte le squadre partono per vincere". L'ex allenatore del Taggia non pensa alle possibili avversarie favorite in campionato: "Virtus Sanremo e Oneglia Calcio? Tutte le squadre partono per vincere e quindi abbiamo il rispetto e la considerazione per tutti i nostri avversari. Credo che noi dobbiamo pensare solo ed esclusivamente a costruire un qualcosa di importante che possa dare soddisfazione nel tempo e a lungo".

Raduno Atletico Argentina: i convocati di mister Maiano

Questi i convocati di mister Maiano per il raduno dell'Atletico Argentina che scatta nella tarda serata di oggi:

Valente, Migliano, Riviera, Demare, Giovanati, Viel, Oddo, Daldi, Stella, Valfrè, Asconio, Eulogio, Rao, Izetta, Asconio, Pilia, Vecchiotti, Grandi, Franzone, Malouki, Guirat, Miatto, Basso, Volpone