Calcio, Serie D. Sanremese, la Caronnese cade in Coppa Italia: il primo avversario in campionato dei matuziani comincia in salita la nuova stagione

COPPA ITALIA SERIE D

CARONNESE-SEREGNO 0-2

Reti: 56'Marini (S) 60'Marzeglia (S)

Caronnese: Matera, Silvestre, Curci, Vernocchi, Tarantino, Cosentino, Battistello, Porcino, Perpepaj, Corno, Sorrentino. Allenatore: Gatti

Seregno: Lupu, Zoia, Tomas, Bertani, La Camera, Gregov, Marini, Marzeglia, Gazo, Borghese, Valsecchi. Allenatore: Balestrieri

La Caronnese comincia in salita la propria stagione. Il primo avversario in campionato della Sanremese cade malamente tra le mura amiche contro il Seregno, nel secondo turno della Coppa Italia di Serie D.

Il campionato, che scatta domenica prossima, sarà tutto un'altra cosa ma qualche campanello d'allarme questa sconfitta lo può aver dato ai rossoblu lombardi.

Il tecnico Gatti ha mandato in campo Matera in porta; Silvestre, Curci, Vernocchi, Tarantino in difesa; Cosentino, Battistello, Porcino a centrocampo; Perpepaj, Corno, Sorrentino in attacco. A decidere le sorti del match sono state le reti realizzare dal Seregno nella ripresa con Marini e Marzeglia decisivi per lo 0-2 finale.