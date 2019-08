Tennis. TC Solaro, tutto pronto per la terza edizione della Voleé Cup (FOTO e VIDEO)

Proseguono senza sosta le iniziative estive al resort Solaro Sporting Club tra Sport Natura e Amicizia per “L’estate di Pino”.

Grande successo del Torneo di calcetto di luglio, in occasione del compleanno di Pino Fassola fondatore del complesso sportivo, con la partecipazione di numerose squadre che si sono confrontate sul nuovo campo di calcetto con erba professionale di ultima generazione.

Grande tennis con gli atleti provenienti da tutto il mondo della Bob Brett Accademy che sotto lo sguardo attento del coach australiano e dei suoi maestri hanno affinato la loro tecnica sui campi del Tennis Solaro e grande partecipazione ai numerosi tornei del circuito FIT TPRA di tennisti agonisti ed amatori provenienti da tutta Italia che con amici e famigliari hanno trascorso giornate di sport e divertimento intervallando la concentrazione dell’azione agonistica con il relax della piscina del resort.

Torneo Voleé 2019: la presentazione

Il Tennis Club Solaro anche quest’anno è la sede del Torneo Tennistico Giovanile “Voleè Cup” under 10,12,14,16 maschile e femminile giunto alla sua terza edizione. Il torneo è dedicato alla figura di Pino Fassola ed intende unire sport e scuola premiando con una borsa di studio ai fini sportivi i giovani tennisti, maschile e femminile, che conseguiranno il maggior punteggio calcolato sommando al “risultato sportivo” la “votazione media ottenuta negli studi scolastici”. La seconda edizione ha visto la vittoria tra le under 10 di Melissa Rossi del Tennis Club Sanremo , mentre Giulia Orrù del Tennis Club Solaro tra le Under 14.

In quella maschile Theo Franzini del Tennis Club Sciolli Pigato è risultato il vincitore tra gli Under 10, Matteo Natale del Tennis Club Sanremo tra gli Under 12, e Giovanni Rozzi del Tennis Club Valletta Cambiaso Genova, vincitore anche della prima edizione del torneo, tra gli Under 16. Le Borse di studio a fini sportivi sono state assegnate all’under 12 Gregorio Novali del Tennis Club Sanremo, ed alla Under 14 Ghu Benedetta del Tennis Club Taggese.

Questa terza edizione del Torneo Voleé Cup, inserita nel calendario del Comitato Regionale Liguria FIT e Manifestazioni del Comune di Sanremo, è aperta anche alla partecipazione straniera e prenderà il via Martedì 27 Agosto con i primi incontri sui centrali del Tennis Club Solaro. Il torneo si concluderà Domenica 01 Settembre con la giornata di premiazione e consegna delle borse di studio durante una grande festa a bordo piscina per festeggiare tutti insieme i vincitori, i partecipanti, il loro grande Amore per il Tennis e per lo Sport e la città di Sanremo.

Il Tennis Club Solaro con questa iniziativa ed i suoi giovani partecipanti vuole festeggiare il Tennis ed il “Movimento” con l’intento di diffondere la pratica sportiva intesa come sana abitudine quotidiana importante per la formazione, la crescita e la socializzazione dei giovani, concetto che ha sempre ispirato l’attività di Pino Fassola che nel 1980 ha realizzato il complesso sportivo Tennis Club Solaro, nella collina del Sole , diventando da subito un punto di riferimento per eventi tennistici e sportivi di rilevanza internazionale.

Per informazioni ed iscrizione, aperte fino a lunedi’ 26 agosto, rivolgersi alla segreteria del centro sportivo telefonando al numero +39 0184 665155 in Strada Solaro n.111 Sanremo, inviare e-mail a info@tennisclubsolaro.ito visitare il sito dedicato all’evento all’indirizzo www.solarosporting.it/voleecup https://www.solarosporting.it/voleecup/ nel quale è possibile scaricare i relativi moduli ed il regolamento.

Per info ospitalità : La Locanda Azzurra nel resort Solaro Sporting - info@lalocanda azzurra.it

Like us on Facebook : https://www.facebook.com/solarosportingsanremo