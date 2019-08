Basket. BC Ospedaletti, martedì 3 settembre scatta la nuova stagione: il roste a disposizione di coach Andrea Lupi

Riprenderà ufficialmente martedì 3 settembre la stagione ufficiale del BC Ospedaletti, targato anche per quest anno dal confermato coach Andrea Lupi giunto all'ottava stagione consecutiva alla guida tecnica del club orange. Insieme a lui il suo assistente Ezio Archimede, il preparatore atletico Marco Calzia il tutto assemblato sapientemente dal Presidente Davide Morabito.

Diverse le novità, in primis la rinuncia per motivi personali e di lavoro di due veterani come Luca Gilardino e Fabio Rossi, due giocatori cresciuti in orange a cui vanno i ringraziamenti e un grosso in bocca per la loro vita lavorativa e famigliare. Il roster si completa con i confermati il capitano Dacio Zunino, Luca Colombo, Jack Formica, Erik Vivo, Michele "Johnni" Carlucci e Rocco Olivari. Tra le new entry alcuni cavalli di ritorno come Riccardo Blasetta, Fabio Bedini e un giocatore come Stefano Zunino che ha girovagato un po' per la provincia ma che ha fatto tutte le giovanili nel club ponentino.

"Un mix di esperienza e gioventù, ma è un gruppo che granitico può dare molte soddisfazioni", ha dichiarato Ezio Archimede.

Riprende anche l'attività giovanile con l'under 20 e il lavoro per mettere insieme un under 18 in collaborazione con la RaNaBo Bordighera che si è messa a disposizione per una fattiva collaborazione.

Il Presidente Davide Morabito aprirà la stagione con un discorso importante per compattare tutti di dirigenti, allenatori ed atleti, per far innamorare sempre più ai colori orange addetti ai lavori ma soprattutto tifosi e simpatizzanti.