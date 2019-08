Calcio, Eccellenza. Imperia Day con la presentazione della Prima Squadra 2019/2020: ecco la giornata neroazzurra

La Prima Squadra dell'Imperia 2019/2020 sarà svelata nella giornata di oggi, quando la compagine neroazzurra sarà presente non solo in Comune ma anche da 'Gusto' in città per un contatto con i propri tifosi.

La compagine di mister Lupo, dopo l'amaro esordio nella Coppa Italia Eccellenza con la sconfitta sul campo dell'Ospedaletti, è una delle favorite per il salto di categoria ma deve ancora amalgamare il nuovo gruppo.

La Prima Squadra sarà presente in Comune (alla presenza del Sindaco Scajola e l'Assessore allo Sport Vassallo) per le 17.30, mentre si sposterà in città alle 19.00.