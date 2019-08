Calcio, Prima Categoria. Carlin's Boys, iniziata la nuova stagione con il primo allenamento a Pian di Poma

La nuova stagione della Carlin's Boys è scattata nella serata di ieri sul campo di Pian di Poma a Sanremo.

I neroazzurri hanno comunciato a lavorare agli ordini del nuovo allenatore Nunzio Barillà, scelto come successore di Litardi dopo la promozione in Prima Categoria. Nella rosa a disposizione del tecnico ci sono molte conferme (i due Campagnani, Cianci e i Sajetto su tutti), ma anche volti di spicco come Borriello, i due Brizio, Guiderdone e Valenzise, protagonista nelle ultime quattro stagioni con la Sanstevese dove è stato anche capitano. Una rosa ben costruita dall'ottimo lavoro del Direttore Sportivo Fabio Mesiano.

Carlin's Boys: tutti i convocati per il raduno

Questi i convocati da mister Nunzio Barillà per il primo giorno di allenamento, svoltosi sul campo di casa a Pian di Poma:

Baldi, Bazzoli, Cedeno, G. Brizio, M. Brizio, Borriello, F. Calvini, D. Calvini, M. Campagnani, A. Campagnani, Cianci, De Benedetto, De Nicola, Fontana, Guiderdone, Licchello, Sichi, T. Sajetto, G. Sajetto, Urbina, Ventre, Altomonte, Bongiovanni, Baide, Marenco, Valenzise, Felipe