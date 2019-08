Calcio, Serie D. Il doppio ex, Caronnese-Sanremese divide Ahmet Fall: "Mi aspetto una bella partita. A Sanremo stavo bene, ma..."

Domenica pomeriggio ci sarà la prima giornata del campionato di Serie D che mette sul piatto la sfida tra la Caronnese e la Sanremese, due compagini ambiziose che vogliono realizzare una grande stagione.

Doppio ex. Ad analizzare la sfida in terra lombarda è Ahmet Fall, bomber passato sia dal sodalizio rossoblu sia da quello matuziano nella prima parte della scorsa stagione per poi sposare il progetto Lecco: a Rivierasport.it l'attaccante parla della sfida che lo divide.

Ahmet Fall, domenica c'è Caronnese-Sanremese, due tue ex squadre: che partita ti aspetti? "Mi aspetto una bella partita, dove scenderanno in campo due squadre che punteranno alle zone alte della classifica. La Caronnese, nonostante la sconfitta in Coppa Italia, farà la sua partita mentre la Sanremese disputerà un match gagliardo".

Hai un ricordo particolare della tua esperienza alla Caronnese? "Ho vissuto tanti momenti belli alla Caronnese, ma il gol in rovesciata su assist di Rolando è quello che mi porto dentro".

Capitolo Sanremese: hai del rammarico per la tua avventura in biancoazzurro? "Ho del rammarico per la mia separazione dalla Sanremese, perchè a Sanremo stavo bene. Non posso dire che quando sono andato via ero contento, ma sottolineare che ho lasciato una società importante che non ti fa mancare niente".

Torniamo a Caronnese-Sanremese: chi può essere decisivo? "La Sanremese è una squadra che ha tante individualità importanti, come Scalzi, Spinosa, Lo Bosco e Colombi che possono fare la differenza. Della Caronnese può essere decisivo il capitano Corno".

A livello personale cosa ti aspetti dal tuo futuro calcistico? "Ho trovato quasi un accordo con una squadra del Girone A della Serie D, quindi sarà bello in futuro ritrovare da avversari Caronnese e Sanremese".