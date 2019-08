Tennis. US Open: Fabio Fognini subito fuori dal Grande Slam, passa il gigante Opelka

Termina subito l'avventura di Fabio Fognini nel tabellone del singolare degli US Open, scattati nella giornata di ieri e valido come quarto ed ultimo Grande Slam della stagione.

Fognini si è dovuto arrendere all'americano Opelka, che in quattro set ha fatto suo il primo match in carriera con la racchetta armese. Lo statunitense parte forte e regola subito l'armese con il punteggio di 3-6. Nel secondo set la musica non cambia e Opelka chiude con un 4-6. Nel terzo set tanto equilibrio con Fognini che la spunta al tie-break dopo un super rovescio. Nel quarto e decisivo set Opelka chiude il discorso con il definitivo 3-6.

Fognini esce così di scena nel primo turno del Grande Slam a stelle e strisce.