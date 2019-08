Beach Volley. Conto alla rovescia per la Tappa di Serie B1 che si svolgerà a Diano Marina

Inserito da mesi nel calendario nazionale del circuito italiano Fipav di Beach Volley Serie B1, la tappa di settembre a Diano Marina sta riscuotendo un ottimo successo in termini di pre iscrizioni,

L'organizzazione, a cura della polisportiva corpo e movimento riviera volley ed il super visore nazionale fipav Angelo Esposito, ha deciso di ampliare il tabellone finale a 24 coppie anziché 16, di cui 18 già qualificate per i punti nazionali mentre le altre 6 usciranno dalle eventuali qualifiche del venerdì.

"Siamo stati contattati già da molte coppie del nord Italia interessate all'evento di Diano Marina che di fatto chiude la stagione del Beach volley outdoor, ed attirate anche dal montepremi tra i più alti per la Serie B1 femminile - spiega Beppe Privitera - e questo ci ha convinto ad ampliare il tabellone finale da un lato per consentire a più coppie di aderire al tabellone finale dall'altro per portare un alto livello di gioco al torneo di Diano Marina".

"I campi di gara sono stupendi per la qualità della sabbia e per la posizione logistica a ridosso della passeggiata pedonale di Diano Marina: uno fisso a cura del Volley Golfo Dea Diana ed uno costruito per l'occasione tra la spiaggia libera ed i bagni delfino della g.m. servizi".

"Crediamo molto in questa manifestazione che riportiamo sull'arenile dianese dopo alcuni anni, grazie al Comune di Diano Marina Assessorato Turismo e Sport alla g.m. servizi al chioscho sotto il sole ed agli sponsor tecnici grafiche Amedeo, triden, azienda agricola Nicola Novara. Oltre che allo sponsor di tappa Wallobuy un ringraziamento alla volley golfo diana per la concessione del campo fisso da loro gestito".