Pallavolo maschile. Volley Primavera Imperia, la stagione scatta lunedì 2 settembre: tutti i convocati

Riprenderà lunedì 2 settembre l'attività del Volley Primavera Imperia, una società che si dedica da anni solo al movimento maschile e che può garantire ai propri tesserati la partecipazione a tutti i campionati federali giovanili dall'under 12 all'under 18.

Gli allenamenti si svolgono presso la palestra del complesso ITIS di via Santa Lucia e per chi vuole avvicinarsi a questo sport la società da la possibilità di farlo gratuitamente il primo mese. La Prima Squadra parteciperà per il terzo anno al campionato regionale di Serie D dove i giovani del vivaio hanno la possibilità di mettersi in luce.

Volley Primavera Imperia: tutti i convocati per la ripresa della stagione

Alberto Debonis, Lorenzo Minazzi, Alessandro Fabbrini, Walter Saglietto, Dario Bongiovanni, Martino Gossi, Francesco Pezzuti, Nicolò Trosso, Andreas Medagliani, Riccardo Cirilli, Giacomo Andreoli, Lorenzo Operti, Sokol Elshani, Giuseppe Borri, Andrea Gentile, Giovanni Matis