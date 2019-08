Calcio, Coppa Italia Promozione. Camporosso, il blitz di Taggia è già alle spalle. Walter Orlando guarda avanti: "Guai a montarci la testa, il campionato sarà molto difficile"

Il Camporosso è la squadra rivelazione della prima giornata di Coppa Italia Promozione. Il colpo in casa del Taggia è importante a livello morale, ma non deve illudere nessuno in vista del prossimo campionato.

"Guai a montarci la testa". Uno dei protagonisti al 'Marzocchini' è stato il centrocampista Walter Orlando, confermato in rossoblu e perno per mister Luci: "Abbiamo giocato solo la prima partita - sottolinea il mediano rossoblu - ma volevamo iniziare con il piede giusto. Ora guai a montarci la testa. Vincere aiuta a vincere, il campionato sarà molto difficile anche se vogliamo dire la nostra".

"Ventimiglia? Storico derby ma..." Il centrocampista pensa già allo storico derby di domenica contro il Ventimiglia: "Il Ventimiglia? la concentrazione è quella delle partite che contano. E' uno storico derby, ma pur sempre una partita: vogliamo fare bene".

"Vorrei essere protagonista". A livello personale Orlando vuole realizzare una stagione importante: "Vorrei essere protagonista, dare il mio contributo e raggiungere al più presto la salvezza insieme ai miei compagni di squadra".