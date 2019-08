Calcio, Eccellenza. Imperia, mister Alessandro Lupo guarda avanti dopo lo stop di Ospedaletti: "Vogliamo farci trovare pronti per l'inizio del campionato" (VIDEO)

Nella giornata di ieri è stata presentata ad Amministrazione Comunale e alla città la nuova Prima Squadra dell'Imperia.

Tanta è l'ambizione del sodalizio neroazzurro che in questa stagione di Eccellenza vuole essere protagonista, regalando alla piazza la categoria superiore. La partenza nella Coppa Italia di categoria non è stata delle migliori e di questo ne è consapevole mister Alessandro Lupo ai microfoni del nostro Christian Flammia:

"La partenza in coppa non è stata buona, ma stiamo lavorando al massimo per farci trovare pronti per l'inizio del campionato".