Calcio giovanile. Bordighera Sant'Ampelio, Camp a Ormea per i giovani arancioblu

Vacanze finite per l’ASD Bordighera Sant’Ampelio settore giovanile, con il camp pre-campionato che prenderà il via domani fino a domenica ad Ormea nel cuneese i ragazzi ed i mister scaldano i motori in vista della stagione 2019-2020.

Dalla prossima settimana tutte le categorie dagli esordienti 2007 fino ai piccoli amici 2014 riprenderanno le attività anche in loco.

Gli esordienti 2007-2008 si alleneranno il martedì e il giovedì dalle 17 alle 19:30, fino al sopraggiungere dell’ora solare al campo Zaccari in erba sito in località Braie a Camporosso, con l’arrivo dell’inverno e dell’ora solare ci si sposterà poi nella struttura dell’U.S. Camporosso che si trova in via Kennedy nel centro della città di Camporosso.

I pulcini 2009-2010 si alleneranno il mercoledì e il venerdì dalle 17 alle 19:30, stesso discorso degli esordienti, fino al sopraggiungere dell’ora solare al campo Zaccari in erba sito in località Braie a Camporosso, con l’arrivo dell’inverno e dell’ora solare ci si sposterà poi nella struttura dell’U.S. Camporosso che si trova in via Kennedy nel centro della città di Camporosso.

I primi calci e piccoli amici 2011 2012 2013 2014 si alleneranno il martedì e il giovedì presso il centro sportivo Fabio Taggiasco di Vallebona.

“Ne approfitto - dichiara il responsabile del settore giovanile Valter Francesconiei - per ringraziare tutti coloro che, in questo periodo di transizione, nell’attesa che venga costruito il nuovo impianto sportivo in località Due Strade a Bordighera, ci hanno dato una mano e messo a disposizione le proprie strutture per poter proseguire la nostra attività. In primis il Sindaco Vittorio Ingenito e tutta l’amministrazione comunale della città delle palme, proseguendo poi con il centro sportivo Fabio Taggiasco di Vallebona nella persona del sig. Federico Lai, per terminare con l'Unione Sportiva Camporosso calcio nella persona del suo presidente Demme Ernesto.

Vi ricordiamo che il mese di settembre come ogni anno è un mese di prova gratuito per tutti coloro che vogliono testare la professionalità e i metodi di allenamento del nostro staff".

Per qualsiasi informazione potete contattare i seguenti numeri:

Valter Francesconi 3384655735

Roberta Pastorino 3356375360

Vi aspettiamo numerosi per vivere assieme un avvincente stagione calcistica