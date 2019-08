Calcio, ECCELLENZA. Imperia, subito un calendario in salita. Il commento di mister Lupo: "Bello tosto, non esistono partite facili"

Un calendario di Eccellenza non certo semplice sulla carta quello uscito per l'Imperia.

La compagine neroazzurra debutterà domenica 15 settembre sul campo del Pietra Ligure (che incrocio con l'undici di mister Pisano), proprio il prossimo avversario in Coppa Italia fra tre giorni al 'Ciccione'. Cade all'occhio il big-match con la corazzata Albenga alla terza.

Il tecnico neroazzurro Alessandro Lupo ha commento a Rivierasport.it così il calendario: "Lo valuto bello tosto - sottolinea il mister - ma in ogni modo non esistono partite facile. Cercheremo di essere pronti per ogni sfida chiunque sia l'avversario".

IL CALENDARIO DELL'IMPERIA

1^ giornata: Pietra Ligure - IMPERIA

2^ giornata: IMPERIA - Finale

3^ giornata: Albenga - IMPERIA

4^ giornata: IMPERIA - Genova Calcio

5^ giornata: Angelo Baiardo - IMPERIA

6^ giornata: IMPERIA - Sestri Levante

7^ giornata: Alassio FC - IMPERIA

8^ giornata: IMPERIA - Molassana

9^ giornata: Athletic Club Liberi - IMPERIA

10^ giornata: IMPERIA - Busalla

11^ giornata: Campomorone - IMPERIA

12^ giornata: Cairese - IMPERIA

13^ giornata: IMPERIA - Rapallo/Rivarolese

14^ giornata: Ospedaletti - IMPERIA

15^ giornata: IMPERIA - Rivasamba